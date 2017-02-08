Трамп назвал судебные слушания по его иммиграционному указу «позорными»

Президент США Дональд Трамп в среду обрушился на судей апелляционного суда, рассматривающих дело о законности его указа, запретившего въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран, в том числе имеющим визы и грин-карты. «Я даже не хочу называть суд пристрастным, поэтому я не буду называть его пристрастным. Но суды кажутся такими политизированными, и было бы здорово для нашей судебной системы, если бы они могли прочитать заявление и сделать то, что правильно», – приводит The New York Times слова Трампа на встрече с шерифами и полицейскими в Вашингтоне.

Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики 28 января, запретив въезд в страну в течение 90 дней гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. 3 февраля судья Джеймс Робарт в Сиэтле, шт. Вашингтон, ввел временный запрет на исполнение указа во всей стране. После этого подпадавшие под его действие иностранцы стали въезжать в США, а авиакомпании, которые поначалу стали даже отказывать им в посадке на рейсы, перестали препятствовать. Трамп назвал решение судьи смехотворным.

Во вторник трое судей апелляционного суда в Сан-Франциско рассматривали апелляцию министерства юстиции на решение Робарта. От адвоката минюста они требовали показать, почему указ нельзя считать дискриминационным, а прокуроров штатов Вашингтон и Миннесота, оспаривающих указ, – объяснить, почему они считают неконституционным запрет на въезд людям из стран, где высока активность террористов. Аудиозапись слушаний транслировали телеканалы.

Трамп в начале встречи в среду зачитал отрывок из кодекса законов США, дающий президенту право ограничивать иммиграцию, если он считает, что наплыв иностранцев несет угрозу стране. «Вчера вечером по телевизору я услышал кучу всего позорного, – продолжил он. – Думаю, что это печально. Думаю, что это печальный день. Думаю, наша безопасность сегодня подвергается риску».