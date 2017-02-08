В США предложили запрашивать пароли от соцсетей для получения визы

В США предложили запрашивать пароли от аккаунтов в соцсетях для получения визы

Это относится к гражданам мусульманских стран с особым режимом проверки по «антииммиграционному» указу Трампа

Посольства США могут обязать запрашивать пароли от аккаунтов соцсетей у граждан, подающих заявление на получение визы, передает Fox News со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности страны Джона Келли.

«Мы знаем о сообщениях в прессе, из которых в том числе следует, что никаких решений не принято. Добавить к этому нам нечего», - сообщил пресс-секретарь посольства США в России на запрос «Ведомостей».

Такая мера может быть принята по программе ужесточенного режима проверки в отношении нескольких стран, уточнил министр. «Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети», - объяснил Келли на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США. В список extreme vetting, утвержденный президентом США Дональдом Трампом, входят Ирак, Иран, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали.

«Если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать», - добавил министр. По его словам, окончательное решение еще не принято. Процедура предоставления виз может быть изменена. Келли не исключил в будущем длительных задержек при получении американских виз для туристов.

По словам Келли, пароли от соцсетей помогут получить информацию о том, на какие средства живет человек. «Мы сможем отследить получение денег. На какие средства ты живешь, кто посылает тебе деньги?» - пояснил он. Проверять таким образом будут предположительно и тех, кто подозревается в финансировании террористических организаций, передает NBC.

Craig Ruttle / AP В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди прошла акция протеста, сообщило AP. Более 10 человек, прибывших в аэропорт из стран, которые подпали под новый указ Трампа об ограничении иммиграции, были задержаны службами правопорядка. Это стало поводом для недовольства некоторых граждан 1/12 Craig Ruttle / AP К акции подключились два члена американского конгресса. Вместе с тем Трамп заявил журналистам, что введенные указом ограничения «действуют хорошо», сообщает "Интерфакс" 2/12 Zuma / TASS В пятницу Трамп подписал исполнительное распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран, а также об «экстремальном отборе» (extreme vetting) кандидатов на предоставление убежища 3/12 Marcio Jose Sanchez / AP Прием всех беженцев остановлен на четыре месяца для усовершенствования - вероятно, ужесточения - процедуры проверки и отбора 4/12 John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images Акции протеста также прошли в других городах США. На фото митинг в Бостоне 5/12 Stephanie Keith/Getty Images В списке стран, гражданам которых запрещен въезд и которым три месяца не будут выдавать визы США, - Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет касается и тех, у кого на руках виза и вид на жительство 6/12 Bastiaan Slabbers/NurPhoto via Getty Images Протесты в аэропорту Филадельфии 7/12 Max Herman / Zuma / TASS Сам Трамп заявил, что его распоряжение «не позволит радикальным исламским террористам проникнуть в США» 8/12 Stephanie Keith/Getty Images В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прошла самая большая акция протеста 9/12 Stephanie Keith / Getty Images Федеральный судья Бруклина выдал в воскресенье, 29 января, разрешение на временное пребывание на территории США лицам, задержанным в аэропорту Нью-Йорка в соответствии с указом президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, сообщают СМИ 10/12 Michael Nigro / Zuma / TASS В МИД Ирана заявили, что новая миграционная политика только «на руку экстремистам для вербовки в их ряды мусульманской молодежи». Тегеран обещал предпринять ответные шаги 11/12 Jordan Strauss / Invision / AP Некоторые актеры поддержали протесты на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. На фото Саймон Хелберг и Жослин Таун 12/12

30 января CNN со ссылкой на источники сообщал, что в Белом доме обсуждают возможность введения новых ограничений для въезжающих в США иностранцев. Их могут обязать отчитываться о том, какие сайты они посещают и в каких соцсетях зарегистрированы. Помимо этого их могут обязать предоставлять контакты мобильных телефонов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики 28 января. Глава государства ввел запрет на въезд в США в течение 90 дней гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Запрет вызвал протесты в США и других странах мира.

Позже Трамп смягчил условия въезда беженцам и мигрантам. Въезд все же разрешили тем, у кого имеется виза на руках и вид на жительство в стране (грин-карты). А федеральный суд Нью-Йорка частично заблокировал действие указа, разрешив въезд в США тем, кто уже прибыл в аэропорты с действующей американской визой, к этому решению присоединились суды еще четырех штатов.

3 февраля судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение президентского указа. Запрет распространяется на всю страну. Трамп назвал решение судьи смехотворным и пообещал, что вскоре оно будет отменено.