В США предложили запрашивать пароли от соцсетей для получения визы
- Ирина Чевтаева,
- Нина Ильина
- / Ведомости
Посольства США могут обязать запрашивать пароли от аккаунтов соцсетей у граждан, подающих заявление на получение визы, передает Fox News со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности страны Джона Келли.
«Мы знаем о сообщениях в прессе, из которых в том числе следует, что никаких решений не принято. Добавить к этому нам нечего», - сообщил пресс-секретарь посольства США в России на запрос «Ведомостей».
Такая мера может быть принята по программе ужесточенного режима проверки в отношении нескольких стран, уточнил министр. «Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети», - объяснил Келли на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США. В список extreme vetting, утвержденный президентом США Дональдом Трампом, входят Ирак, Иран, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали.
«Если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать», - добавил министр. По его словам, окончательное решение еще не принято. Процедура предоставления виз может быть изменена. Келли не исключил в будущем длительных задержек при получении американских виз для туристов.
По словам Келли, пароли от соцсетей помогут получить информацию о том, на какие средства живет человек. «Мы сможем отследить получение денег. На какие средства ты живешь, кто посылает тебе деньги?» - пояснил он. Проверять таким образом будут предположительно и тех, кто подозревается в финансировании террористических организаций, передает NBC.
30 января CNN со ссылкой на источники сообщал, что в Белом доме обсуждают возможность введения новых ограничений для въезжающих в США иностранцев. Их могут обязать отчитываться о том, какие сайты они посещают и в каких соцсетях зарегистрированы. Помимо этого их могут обязать предоставлять контакты мобильных телефонов.
Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики 28 января. Глава государства ввел запрет на въезд в США в течение 90 дней гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Запрет вызвал протесты в США и других странах мира.
Позже Трамп смягчил условия въезда беженцам и мигрантам. Въезд все же разрешили тем, у кого имеется виза на руках и вид на жительство в стране (грин-карты). А федеральный суд Нью-Йорка частично заблокировал действие указа, разрешив въезд в США тем, кто уже прибыл в аэропорты с действующей американской визой, к этому решению присоединились суды еще четырех штатов.
3 февраля судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение президентского указа. Запрет распространяется на всю страну. Трамп назвал решение судьи смехотворным и пообещал, что вскоре оно будет отменено.