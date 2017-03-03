В Ливии освобождена часть экипажа танкера «Теметерон»

Прокуратура Триполи 2 марта завершила следственные мероприятия по делу танкера «Теметерон», задержанного у берегов Ливии в июне 2016 г. Шесть членов экипажа, в том числе один россиянин, старший механик И.В. Пащенко, были освобождены. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Сегодня россиянин будет отправлен на родину. В Ливии остаются еще двое граждан России из состава команды танкера — капитан В.В. Текучев и старший помощник С.В. Самойлов. Их дело будет рассматриваться в ходе следующего судебного разбирательства.