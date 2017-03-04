Министр иностранных дел Британии в ближайшие недели приедет в Москву

Пресс-служба британского МИДа сообщила, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ближайшие несколько недель отправится с визитом в Москву.

«Министр иностранных дел принял приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшие недели», – говорится в сообщении МИДа. Отмечается, что Джонсон в ходе визита будет придерживаться в отношении России подхода «сотрудничать, но осторожно».

Планируется, что стороны обсудят российско-британские отношения и актуальные международные проблемы, в том числе конфликты в Сирии и на Украине, по которым у Британии и России имеются существенные разногласия.

«Мы всегда понимали, что Великобритания будет сотрудничать с Россией там, где это отвечает нашим национальным интересам», – отметили в ведомстве. Точная дата визита пока не согласована.