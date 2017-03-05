Пилот разбившегося сирийского истребителя доставлен в турецкую больницу

Пилот сирийского истребителя, который потерпел крушение на юге Турции, доставлен в больницу турецкого города Хатай. «Да, пилот был доставлен к нам. Никакой дополнительной информации о нем мы давать не можем по распоряжению властей», – сказали в больнице.

Самолет ВВС Сирии разбился на турецко-сирийской границе вечером 4 марта. По предварительным данным, причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия. Пилот успел катапультироваться. Его нашли в 500 м от парашюта в гористой местности провинции Хатай спустя девять часов после катастрофы.

Обломки самолета обнаружены в лесистой местности на холмах в районе Айвадереси в 8 км от ближайшего населенного пункта. Многие его части почти полностью сгорели.