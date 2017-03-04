Сирийский МиГ-23 разбился на границе с Турцией

Самолет МиГ-23 ВВС Сирии потерпел крушение на сирийско-турецкой границе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. По его словам, пока неизвестно, на территорию какой страны упал самолет – Турции или Сирии.

По предварительным данным, пилоту удалось катапультироваться, его ищут в турецкой провинции Хатай на юге страны.

По словам Йылдырыма, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия, которые сейчас наблюдаются в регионе.