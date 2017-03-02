Шойгу доложил Путину об освобождении Пальмиры

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили Пальмиру, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вчера стало известно, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) покинули город, а правительственные силы вместе с союзниками освободили историческую цитадель Пальмиры и установили полный огневой контроль.

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что взятие Пальмиры — символ освобождения Сирии. «Освобождение Пальмиры является мощнейшим символом освобождения Сирии от террористической заразы, возвращения страны к нормальной жизни и возвращения сохранившихся сокровищ Пальмиры всему человечеству», – сказал Косачев (цитата по «Интерфаксу»).

Замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что сирийской армии потребовалось два с половиной месяца на освобождение города. «Наверное, это можно было сделать и быстрее. Однако было принято абсолютно правильное во всех смыслах решение – проводить наступательные действия таким образом, чтобы свести к минимуму потери среди мирного населения и, по возможности, сохранить хотя бы то, что осталось от древнего города», – добавил он.

Это уже второе освобождение ключевого сирийского города от ИГ - первый раз Пальмиру освободили от террористов в мае 2016 г. Тогда в операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России. В разминировании Пальмиры участвовали саперы российской армии.

Однако в декабре на фоне успехов сирийской армии в Ракке террористам удалось вновь захватить Пальмиру. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России, назвал это «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России».

Эксперты связывали второе падение Пальмиры с тем, что ВС Сирии отвлеклись на масштабные операции под Алеппо и Дейр эз-Зором, в результате чего древний город был захвачен сравнительно небольшими силами ИГ (около 2000 человек).