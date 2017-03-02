Шойгу доложил Путину об освобождении Пальмиры

Сирийская армия при поддержке ВКС России взяла ключевой город в Сирии
Это уже второе освобождение ключевого сирийского города
Это уже второе освобождение ключевого сирийского города
Omar Sanadiki / Reuters

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили Пальмиру, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вчера стало известно, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) покинули город, а правительственные силы вместе с союзниками освободили историческую цитадель Пальмиры и установили полный огневой контроль.

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Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что взятие Пальмиры — символ освобождения Сирии. «Освобождение Пальмиры является мощнейшим символом освобождения Сирии от террористической заразы, возвращения страны к нормальной жизни и возвращения сохранившихся сокровищ Пальмиры всему человечеству», – сказал Косачев (цитата по «Интерфаксу»).

Замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что сирийской армии потребовалось два с половиной месяца на освобождение города. «Наверное, это можно было сделать и быстрее. Однако было принято абсолютно правильное во всех смыслах решение – проводить наступательные действия таким образом, чтобы свести к минимуму потери среди мирного населения и, по возможности, сохранить хотя бы то, что осталось от древнего города», – добавил он.

Это уже второе освобождение ключевого сирийского города от ИГ - первый раз Пальмиру освободили от террористов в мае 2016 г. Тогда в операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России. В разминировании Пальмиры участвовали саперы российской армии.

Однако в декабре на фоне успехов сирийской армии в Ракке террористам удалось вновь захватить Пальмиру. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России, назвал это «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России».

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Эксперты связывали второе падение Пальмиры с тем, что ВС Сирии отвлеклись на масштабные операции под Алеппо и Дейр эз-Зором, в результате чего древний город был захвачен сравнительно небольшими силами ИГ (около 2000 человек).

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Сирийская армия при поддержке отрядов ополчения, активистов ливанского шиитского движения «Хезболла», а также Военно-космических сил (ВКС) России в воскресенье освободила древний город Пальмиру от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России)
SANA / AP
Сирийская армия при поддержке отрядов ополчения, активистов ливанского шиитского движения «Хезболла», а также Военно-космических сил (ВКС) России в воскресенье освободила древний город Пальмиру от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России)
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«После тяжелых ночных боев армия установила полный контроль над Пальмирой – и над древней ее частью, и над жилыми кварталами», - заявил собеседник AFP
SANA / Reuters
«После тяжелых ночных боев армия установила полный контроль над Пальмирой – и над древней ее частью, и над жилыми кварталами», - заявил собеседник AFP
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Бойцы сирийской армии поднимаются на вершину замка Фахр ад-Дина для водружения знамени
Валерий Шарифулин / ТАСС
Бойцы сирийской армии поднимаются на вершину замка Фахр ад-Дина для водружения знамени
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Разрушенная в результате боевых действий историческая часть Пальмиры
Валерий Шарифулин / ТАСС
Разрушенная в результате боевых действий историческая часть Пальмиры
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После освобождения Пальмиры перед САА открывается возможность для наступления на так называемую столицу «Исламского государства» - город Ракку
SANA / AP
После освобождения Пальмиры перед САА открывается возможность для наступления на так называемую столицу «Исламского государства» - город Ракку
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Боевики захватили Пальмиру в апреле 2015 г. и за время своего пребывания в городе, включенном ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия, взорвали два древних храма, триумфальную арку и около десятка гробниц
SANA / AP
Боевики захватили Пальмиру в апреле 2015 г. и за время своего пребывания в городе, включенном ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия, взорвали два древних храма, триумфальную арку и около десятка гробниц
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Разрушенная в результате боевых действий историческая часть Пальмиры
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Разрушенная в результате боевых действий историческая часть Пальмиры
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Пальмира, расположенная в оазисе Сирийской пустыни, была одним из богатейших городов поздней античности
SANA / AP
Пальмира, расположенная в оазисе Сирийской пустыни, была одним из богатейших городов поздней античности
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Россия уже обещала международной организации помощь в отправке миссии в Пальмиру для оценки ущерба и восстановления культурного наследия
SANA / AP
Россия уже обещала международной организации помощь в отправке миссии в Пальмиру для оценки ущерба и восстановления культурного наследия
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