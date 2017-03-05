Клинцевич раскритиковал идею австрийского МИДа о размещении беженцев в Грузии

Первый зампредседателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что идея министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца о размещении беженцев за пределами Евросоюза, в том числе в Грузии, затрагивает интересы России.

«Мы помним то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе», – сказал Клинцевич. Он пояснил, что размещение беженцев в Грузии угрожает национальной безопасности России, поскольку страны имеют общие границы.

«Пока, что называется, это вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения», – отметил Клинцевич. По его мнению, «очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других».

Ранее Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Bild предложил создавать лагеря для беженцев за пределами Евросоюза, например, в Египте или Грузии. Он также раскритиковал иммиграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель, посчитав ее недальновидной.