МИД Австрии предложил размещать беженцев за пределами Евросоюза

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил создавать центры для размещения беженцев из Африки и с Ближнего Востока за пределами Евросоюза. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Курц предлагает создать лагеря для мигрантов под управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев в Египте, Грузии и западной части Балканского полуострова.

При этом министр раскритиковал иммиграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель. Он отметил, что намерения Меркель благородны, но она не учитывает, что увеличение потока беженцев приведет к росту числа желающих остаться в Евросоюзе на постоянное место жительства.