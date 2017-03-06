Парламент Казахстана утвердил конституционные поправки о перераспределении власти

Депутаты парламента Казахстана приняли во втором чтении 26 поправок в 19 статей Конституции страны, предполагающие перераспределение полномочий между ветвями власти. Это сообщает Tengrinews.kz. Речь идет об усилении роли парламента, повышении самостоятельности правительства, сообщает ТАСС. Также поправки уточняют конституционные основы судебной системы и прокуратуры и закрепляют на конституционном уровне гарантии неизменности независимости Казахстана, унитарности, территориальной целостности и формы правления.

В декабре 2016 г. президент страны Нурсултан Назарбаев предложил перераспределить полномочия между президентом, правительством и парламентом. Он отметил, что успех независимого Казахстана и проводимых реформ был обеспечен «прежде всего сильной президентской властью», но пришло время эту структуру пересмотреть, чтобы у правительства было больше полномочий и меньше вопросов было связано с волей президента.

Первое чтение поправки прошли 3 марта на совместном заседании двух палат, на котором присутствовал Назарбаев. На том заседании депутаты предложили сохранить за президентом право назначать министра внутренних дел, лишать гражданства только террористов. Прозвучавшие предложения дорабатывала совместная комиссия, созданная после этого заседания для подготовки законопроекта ко второму чтению, напоминает Tengrinews.kz. Конституционная реформа в Казахстане направлена на переход от суперпрезидентской системы к президентской, и ожидать движения к парламентской республике не стоит, объяснил на брифинге в Москве временный поверенный в делах Казахстана в России Марат Сыздыков.