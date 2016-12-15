Назарбаев предложил перераспределить власть между президентом, правительством и парламентом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения властных полномочий между президентом, правительством и парламентом страны. Как сообщает Tengrinews.kz, он заявил это на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости страны. По его словам, новый этап развития государства «объективно ставит вопрос» об усиление ответственности за состояние дел в стране. Успех нового независимого государства и проводимых в нем реформ, по его словам, обеспечен «прежде всего сильной президентской властью».

«Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления, как это предусмотрено нашей Конституцией, и это предполагает наше развитие, историю, культуру, традиции», - добавил Назарбаев, но сказал, что пришло время изучить возможность перераспределения власти. Займется этим специальная комиссия, которая затем внесет предложения «по изменению соответствующих законов, а возможно, и Конституции».

Ранее президент высказывал мнение, что нужно передавать больше власти правительству и учиться не связывать слишком много с президентом, напоминает Tengrinews.