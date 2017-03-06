Песков рассказал о роли Путина в освобождении Чудновец

В Кремле приветствуют решение суда, отменившего обвинительный приговор по делу воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост видеоролика с издевательствами над ребенком.

«Мы традиционно не комментируем решения судов, еще раз повторяю: решения судов нужно уважать. В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно, президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня воспитательница детского сада Евгения Чудновец, осужденная на пять месяцев колонии за репост в соцсети «В контакте» видеоролика с издевательствами вожатых детского лагеря над раздетым ребенком, была освобождена в зале суда.

Репост ролика из детского лагеря в Катайске Чудновец сделала в августе 2015 г. 8 ноября 2016 г. Катайский районный суд дал ей полгода колонии за распространение детской порнографии. Курганский областной суд в декабре снизил ей срок до пяти месяцев. Осужденная была этапирована в середине января в ИК-6 в Нижнем Тагиле.