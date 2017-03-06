Отменен приговор воспитательнице за репост «В контакте»

Воспитательница детского сада Евгения Чудновец, осужденная на пять месяцев колонии за репост в соцсети «В контакте» видеоролика с издевательствами вожатых детского лагеря над раздетым ребенком, освобождена в зале суда. Курганский областной суд удовлетворил кассацию замгенпрокурора Леонида Коржинека и отменил обвинительный приговор, сообщил ТАСС адвокат Чудновец Алексей Бушмаков. Как передает «Интерфакс», заседание проходило в закрытом режиме. Чудновец была ранее признана виновной в распространении детской порнографии, вину она не признавала, говорила, что ее возмутил факт издевательств над ребенком и она хотела привлечь внимание к этому случаю. От просьб о помиловании она и ее семья отказывались, намереваясь добиваться отмены приговора и полного оправдания.

Позднее адвокат Чудновец Мария Кириллова уточнила ТАСС, что в зале суда ее подзащитной не было. Постановление об освобождении уже отправлено в Нижний Тагил, в колонию, где она отбывает срок. «Как только в колонии появляется оригинал решения о том, что необходимо освободить, колония сразу выпускает. Естественно, есть технические моменты: необходимо, чтобы подписал начальник, но мы рассчитываем, что Евгения выйдет сегодня-завтра», – сказала Кириллов.

Репост ролика из детского лагеря в Катайске Чудновец сделала в августе 2015 г. 8 ноября 2016 г. Катайский районный суд дал ей полгода колонии за распространение детской порнографии. Курганский областной суд в декабре снизил ей срок до пяти месяцев. Осужденная была этапирована в середине января в ИК-6 в Нижнем Тагиле. До этого, как говорил член ОНК Свердловской области Сергей Зыков, еще в Шадринском сизо она получила 15 суток карцера за то, что от холода прикрыла ноги одеялом. Шадринская прокуратура 21 февраля подтвердила законность наказания: «Факт неисполнения Чудновец Е. А. установленной федеральным законом обязанности соблюдать порядок содержания под стражей, выполнять законные требования администрации мест содержания под стражей; не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников мест содержания под стражей, после подъема заправлять свое спальное место и не расправлять его до отбоя в ходе проверки нашел свое подтверждение. В ходе проверки решение начальника ФКУ сизо-2 о водворении Чудновец Е. А. в карцер признано законным» (цитата ТАСС). На ее судьбе на тот момент никак не сказывалось, что на большой пресс-конференции в декабре журналисты привлекли внимание к ее случаю президента Владимира Путина и он обещал «посмотреть», «насколько справедливые там были решения».

«Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», - сказал 6 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Как передает «Интерфакс», он добавил, что «в данном случае можно только приветствовать это решение».

Гражданский муж Чудновец Андрей Мясников заявил: «Репост – это безобидная кнопка. Делиться, лайкать – это не преступление» (цитата по «РИА Новости»). Прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Артем Половинкин, комментируя такое мнение, объяснил: технически репост стал указанием дороги к запрещенному контенту. «С формальной точки зрения репост, к сожалению, является распространением. Это не моя точка зрения, а буква закона. Когда человек делится неким контентом, это автоматически попадает в ленту друзей и подписчиков», – сказал он.

28 февраля 2017 г. Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело Чудновец. Как сообщили тогда «РИА Новости» в пресс-службе ВС, суд «счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда». Кассационное представление защиты Чудновец суд ранее отклонил, напоминает «Интерфакс».

Видеозапись, которую Чудновец скопировала на своей страничке, стала поводом для уголовного дела. Сообщалось, что обижавшие ребенка вожатые были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

Отмена приговора доказывает, что судебная система в России работает эффективно и оперативно исправляет допущенные процессуальные перегибы, заявили депутаты думской фракции «Единой России». Их цитирует ТАСС. Так, первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин отметил, что «уголовное дело в отношении Чудновец вызвало широкий общественный резонанс и партия "Единая Россия" не могла остаться в стороне». «Безусловно, судебная система была и остается независимой ветвью власти. Однако наша общая задача, чтобы в нашей стране не было судебных ошибок, а если были выявлены процессуальные "перегибы", то они оперативно исправлялись путем пересмотров вынесенных приговоров, – подчеркнул он. – Так и произошло в деле Чудновец».

По мнению первого зампреда думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрия Вяткина, «решение об освобождении Чудновец и отмене уголовного дела лишний раз подчеркивает, что судебная система работает эффективно и Верховный суд корректирует правоприменительную практику, базируясь на таких неординарных случаях применения уголовного закона». «Ведь уголовный закон должен применяться таким образом, чтобы наказывать виновных и не привлекать к ответственности тех, кто не заслуживает наказания или чьи действия не были явно направлены на нарушение закона. Собственно Верховный суд эту функцию выполняет, без всякого сомнения. И в деле Чудновец правосудие восторжествовало. Это лишний раз подчеркивает, что Россия – правовое государство с высокоразвитой судебной системой», – цитирует ТАСС.

«Единая Россия» брала на контроль это дело, напомнили депутаты. В середине января Сидякин направлял запрос генпрокурору Юрию Чайке о проверке действий районного прокурора, который запросил для воспитательницы садика пять лет колонии.