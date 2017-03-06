Безопасность и право

Отменен приговор воспитательнице за репост «В контакте»

«Президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», - сказал Дмитрий Песков
Отменен приговор Евгении Чудновец за репост видео с издевательствами над ребенком
Отменен приговор Евгении Чудновец за репост видео с издевательствами над ребенком
Александр Алпаткин / ТАСС

Воспитательница детского сада Евгения Чудновец, осужденная на пять месяцев колонии за репост в соцсети «В контакте» видеоролика с издевательствами вожатых детского лагеря над раздетым ребенком, освобождена в зале суда. Курганский областной суд удовлетворил кассацию замгенпрокурора Леонида Коржинека и отменил обвинительный приговор, сообщил ТАСС адвокат Чудновец Алексей Бушмаков. Как передает «Интерфакс», заседание проходило в закрытом режиме. Чудновец была ранее признана виновной в распространении детской порнографии, вину она не признавала, говорила, что ее возмутил факт издевательств над ребенком и она хотела привлечь внимание к этому случаю. От просьб о помиловании она и ее семья отказывались, намереваясь добиваться отмены приговора и полного оправдания.

Позднее адвокат Чудновец Мария Кириллова уточнила ТАСС, что в зале суда ее подзащитной не было. Постановление об освобождении уже отправлено в Нижний Тагил, в колонию, где она отбывает срок. «Как только в колонии появляется оригинал решения о том, что необходимо освободить, колония сразу выпускает. Естественно, есть технические моменты: необходимо, чтобы подписал начальник, но мы рассчитываем, что Евгения выйдет сегодня-завтра», – сказала Кириллов.

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Карцер за одеяло

Репост ролика из детского лагеря в Катайске Чудновец сделала в августе 2015 г. 8 ноября 2016 г. Катайский районный суд дал ей полгода колонии за распространение детской порнографии. Курганский областной суд в декабре снизил ей срок до пяти месяцев. Осужденная была этапирована в середине января в ИК-6 в Нижнем Тагиле. До этого, как говорил член ОНК Свердловской области Сергей Зыков, еще в Шадринском сизо она получила 15 суток карцера за то, что от холода прикрыла ноги одеялом. Шадринская прокуратура 21 февраля подтвердила законность наказания: «Факт неисполнения Чудновец Е. А. установленной федеральным законом обязанности соблюдать порядок содержания под стражей, выполнять законные требования администрации мест содержания под стражей; не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников мест содержания под стражей, после подъема заправлять свое спальное место и не расправлять его до отбоя в ходе проверки нашел свое подтверждение. В ходе проверки решение начальника ФКУ сизо-2 о водворении Чудновец Е. А. в карцер признано законным» (цитата ТАСС). На ее судьбе на тот момент никак не сказывалось, что на большой пресс-конференции в декабре журналисты привлекли внимание к ее случаю президента Владимира Путина и он обещал «посмотреть», «насколько справедливые там были решения».

«Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», - сказал 6 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Как передает «Интерфакс», он добавил, что «в данном случае можно только приветствовать это решение».

Гражданский муж Чудновец Андрей Мясников заявил: «Репост – это безобидная кнопка. Делиться, лайкать – это не преступление» (цитата по «РИА Новости»). Прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Артем Половинкин, комментируя такое мнение, объяснил: технически репост стал указанием дороги к запрещенному контенту. «С формальной точки зрения репост, к сожалению, является распространением. Это не моя точка зрения, а буква закона. Когда человек делится неким контентом, это автоматически попадает в ленту друзей и подписчиков», – сказал он.

28 февраля 2017 г. Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело Чудновец. Как сообщили тогда «РИА Новости» в пресс-службе ВС, суд «счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда». Кассационное представление защиты Чудновец суд ранее отклонил, напоминает «Интерфакс».

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Видеозапись, которую Чудновец скопировала на своей страничке, стала поводом для уголовного дела. Сообщалось, что обижавшие ребенка вожатые были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

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Отмена приговора доказывает, что судебная система в России работает эффективно и оперативно исправляет допущенные процессуальные перегибы, заявили депутаты думской фракции «Единой России». Их цитирует ТАСС. Так, первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин отметил, что «уголовное дело в отношении Чудновец вызвало широкий общественный резонанс и партия "Единая Россия" не могла остаться в стороне». «Безусловно, судебная система была и остается независимой ветвью власти. Однако наша общая задача, чтобы в нашей стране не было судебных ошибок, а если были выявлены процессуальные "перегибы", то они оперативно исправлялись путем пересмотров вынесенных приговоров, – подчеркнул он. – Так и произошло в деле Чудновец».

По мнению первого зампреда думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрия Вяткина, «решение об освобождении Чудновец и отмене уголовного дела лишний раз подчеркивает, что судебная система работает эффективно и Верховный суд корректирует правоприменительную практику, базируясь на таких неординарных случаях применения уголовного закона». «Ведь уголовный закон должен применяться таким образом, чтобы наказывать виновных и не привлекать к ответственности тех, кто не заслуживает наказания или чьи действия не были явно направлены на нарушение закона. Собственно Верховный суд эту функцию выполняет, без всякого сомнения. И в деле Чудновец правосудие восторжествовало. Это лишний раз подчеркивает, что Россия – правовое государство с высокоразвитой судебной системой», – цитирует ТАСС.

«Единая Россия» брала на контроль это дело, напомнили депутаты. В середине января Сидякин направлял запрос генпрокурору Юрию Чайке о проверке действий районного прокурора, который запросил для воспитательницы садика пять лет колонии.

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