Адвокат бывшего депутата Вороненкова заявил о его готовности дать показания

Перебравшийся на Украину и заочно арестованный в России экс-депутат Госдумы Денис Вороненков готов дать показания российским следователям, но в Москву ради этого не приедет. Об этом в интервью радио «Ъ FM» заявил его адвокат Андрей Гривцов. Адвокат отметил, что Вороненков «ни от кого не скрывается» и «открыт для любого общения», в том числе и с российскими следователями.

«Его адрес в городе Киеве известен следователям, поэтому, если они хотят его допросить, никаких проблем в этом нет. Денис Николаевич открыт для любого общения, он достаточно активно дает интервью средствам массовой информации, ведет свой аккаунт в социальной сети, поэтому мне совершенно непонятно, на каком основании его объявили в розыск», — сказал Гривцов.

По словам Гривцова, в Россию Вороненков приезжать не планирует, однако вопрос о дачи показаний в режиме Skype-интервью «может быть решен положительно». Адвокат при этом отметил, что для этого Вороненкову нужно понимать, в чем его обвиняют.

«Пока позиция Дениса Николаевича заключается в том, что он никаких преступлений в принципе никогда не совершал, и его уголовное преследование носит необоснованный характер, потому что он не считает себя преступником», — сказал Гривцов.

Вороненков в России обвиняется в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск, а потерпевший по его делу предприниматель Отарий Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку.

СКР впервые попросил Думу лишить коммуниста неприкосновенности в связи с этим делом в декабре 2014 г., однако Вороненков сохранил свой статус до истечения срока полномочий депутатов шестого созыва. 6 марта стало известно, что он автоматически исключен из КПРФ из-за того, что получил украинское гражданство

В февраля Вороненко дал интервью, в котором подтвердил, что дал Генпрокуратуре Украины показания на экс-президента Виктора Януковича, что гражданство Украины он получил 6 декабря – через два дня после истечения депутатских полномочий.

Его жена, певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова, которая также перебралась на Украину, еще 16 февраля была исключена из «Единой России» – также на основании того, что сама признала, что имеет гражданство другой страны.