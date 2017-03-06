КНДР объявила персоной нон грата посла Малайзии

Власти КНДР объявили посла Малайзии Мохаммада Низана Мохаммада персоной нон грата, сообщает агентство AP. Посол должен покинуть страну в течение 48 часов.

20 февраля правительство Малайзии приняло решение временно отозвать своего посла в КНДР. По данным агентства, власти Малайзии приняли это решение в связи с убийством Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ким Чен Нам умер 14 февраля в Малайзии. Полиция Малайзии уверена, что Ким Чен Нам был убит умышленно. Он почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. До этого он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб аэропорта с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся. После проведенной экспертизы министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть Ким Чен Нама наступила в результате воздействия на него в аэропорту запрещенного нервно-паралитического вещества VX.