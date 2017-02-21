Врачи исключают сердечный приступ у Ким Чен Нама

Врачи не обнаружили признаков сердечного приступа и каких-либо следов уколов или других повреждений на коже погибшего в Куала-Лумпуре 14 февраля Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает Straits Times, это заявил 21 февраля гендиректор минздрава Малайзии доктор Нур Хишам Абдулла. Имя погибшего он не назвал, чиновники в официальных выступлениях называют его просто выходцем из КНДР, однако журналисты и их источники объясняют, что речь идет именно о Ким Чен Наме.

По предварительной версии, старший сын Ким Чен Ира погиб в результате нападения в аэропорту, откуда он собирался вылететь домой в Макао.

Доктор Хишам Абдулла также заявил, что пока никто из родственников покойного не приехал на опознание. Следствие ожидает результатов лабораторных анализов, чтобы подтвердить личность погибшего и причину смерти.

Ранее объявлялось, что результаты вскрытия будут обнародованы не раньше 22 февраля.

Японский телеканал NHK сообщал со ссылкой на источники, что сын Ким Чен Нама Ким Хан Соль прибыл в Малайзию, чтобы опознать и забрать тело отца.