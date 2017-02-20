Малайзия отзывает посла в КНДР

Правительство Малайзии приняло решение временно отозвать своего посла в КНДР, сообщает агентство Kyodo. Ранее малазийский МИД вызвал к себе посла Северной Кореи и выразил ему «решительный протест» в связи с критикой хода расследования смерти старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам был убит 14 февраля в Малайзии. Причина его смерти не определена даже после двукратного вскрытия. Пхеньян его результаты не признал, поскольку на нем не присутствовали представители КНДР. Посол Кан Чоль указал, что вскрытие было проведено «без нашего разрешения и непосредственного наблюдения».

По подозрению в убийстве брата лидера КНДР задержаны четверо подозреваемых. Издание Daily Mail сообщило о появлении в интернете записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Куалу-Лумпура, на которой запечатлен момент нападения на Ким Чен Нама. На кадрах видно как женщина в белом свитере хватает и удерживает мужчину, а другая тем временем распыляет ему что-то в лицо.

И.о. президента Южной Кореи обвинил в убийстве Ким Чен Нама Пхеньян. «Если мы сложим заявление властей Малайзии и другие фрагменты информации и обстоятельства, окажется, что за произошедшим стоит северокорейский режим»,— передает «Ренхап».