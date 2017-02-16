Малайзия передаст тело Ким Чен Нама КНДР

Власти Малайзии передадут тело старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама – северокорейской стороне, заявил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди. По словам вице-премьера Малайзии, вскрытие тела Ким Чен Нама уже было проведено, однако точная причина смерти «на данный момент не определена».

Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чен Нама. Напавшим на Ким Чен Нама потребовалось не более пяти секунд, чтобы его отравить, пишет газета New Straits Times. По ее сведениям, одна отравительница встала перед ним, пока он собирался пройти на стойку самостоятельной регистрации на рейс, и отвлекала его. Вторая быстро схватила его сзади, слегка придушив, и плавным движением применила яд. После этого Ким Чен Нам успел обратиться за помощью к сотрудникам аэропорта и сказать, что на него напали сзади. На тот момент он был на грани обморока. В медпункте у него случились судороги. Умер он в «скорой помощи» по пути в больницу.