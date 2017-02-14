СМИ сообщили об убийстве сводного брата Ким Чен Ына

В одном из аэропортов Малайзии убит Ким Чон Нам, сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

По данным южнокорейского телеканала Chosun, на Ким Чон Нама напали две женщины и укололи отравленными иглами. Задержать нападавших не удалось. Полиция не исключает, что женщины были связаны с северокорейскими спецслужбами.

Ким Чон Нам - сын Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим, которая умерла в Москве. Сводный брат Ким Чен Ына был отстранен от наследования высшего государственного поста и проживал за границей.