Задержаны вторая подозреваемая в нападении на Ким Чен Нама и ее приятель

В Малайзии в ночь на 16 февраля была задержана вторая подозреваемая в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Как сообщает CNN, это объявила королевская полиция. У нее обнаружили паспорт гражданки Индонезии. У первой задержанной был вьетнамский паспорт. Про обеих подозреваемых в полиции сообщили, что их удалось идентифицировать по записям камер слежения аэропорта Куала-Лумпура, где был убит Ким Чен Нам.

Первая задержанная должна предстать перед судом в этот четверг.

Задержан также бойфренд второй подозреваемой, это гражданин Малайзии, утверждает телеканал ChannelNewsAsia со ссылкой на источник в полиции. Официально генеральный инспектор полиции Халид Абу Бакар заявил, что в момент задержания подозреваемая была одна. Следствие продолжает розыск еще нескольких подозреваемых - иностранцев.

Председатель разведывательного комитета Национальной ассамблеи Южной Кореи Ли Чхоль У заявил на брифинге в среду, что брата Ким Чен Ына атаковали две женщины азиатской внешности. Полиция Малайзии пока обнародовала немного деталей об обстоятельствах гибели несостоявшегося наследника руководителей КНДР. Местные государственные СМИ сообщили в среду вечером, что завершена судмедэкспертиза тела, но более ничего пока не известно.

Напавшим на Ким Чен Нама потребовалось не более пяти секунд, чтобы его отравить, пишет газета New Straits Times. По ее сведениям, одна отравительница встала перед ним, пока он собирался пройти на стойку самостоятельной регистрации на рейс и отвлекала его. Вторая быстро схватила его сзади, слегка придушив, и плавным движением применила яд. После этого Ким Чен Нам успел обратиться за помощью к сотрудникам аэропорта и сказать, что на него напали сзади. На тот момент он был на грани обморока. В медпункте у него случились судороги. Умер он в скорой помощи по пути в больницу.