В Малайзии задержана подозреваемая в нападении на Ким Чон Нама

В Малайзии полиция задержала подозреваемую в причастности к убийству Ким Чон Нама, старшего сына покойного лидера КНДР Ким Чен Ира. Как сообщает Reuters, задержана женщина с вьетнамскими документами. Кроме нее разыскиваются несколько других подозреваемых иностранцев.

Нападение на Ким Чон Нама было совершено в понедельник утром в аэропорту Куала-Лумпура. Не претендовавший на руководящие посты в КНДР и критиковавший ее политику сводный брат Ким Чен Ына собирался зарегистрироваться на рейс домой в Макао, когда к нему подбежали сзади. По сведениям разных источников, ему то ли плеснули в лицо неизвестную жидкость, то ли набросили пропитанный чем-то платок. Сообщалось даже об использовании отравленных игл. Пострадавший почувствовал внезапное недомогание и умер по дороге в больницу.

Подозреваемую задержали, изучив записи камер слежения аэропорта, заявила полиция. У нее обнаружили документы гражданки Вьетнама 1998 г.р., сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление. Задержана женщина из Мьянмы, сообщает ВВС со ссылкой на информагентство Bernama.

Депутаты южнокорейского парламента, проинформированные спецслужбами, сообщали журналистам, что в нападении подозреваются две женщины - агенты КНДР и что Ким Чон Нама, вероятнее всего, отравили. Южнокорейская разведка, по их словам, узнала о приказе Ким Чен Ына об устранении сводного брата, на которого уже совершалось покушение в 2012 г.