КНДР не признает результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына - Reuters

Власти КНДР заявили, что они «категорически не признают» проведенное в Малайзии вскрытие скончавшегося в этой стране северокорейского гражданина. Об этом сообщает в пятницу, 17 февраля, Reuters со ссылкой на официальное заявление посла КНДР в Малайзии Кан Чоля, который вместе с тем не упомянул имени Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

В заявлении посла говорится, что вскрытие не будет признано, так как на нем не присутствовали представители КНДР. По словам Кан Чоля, оно было проведено «без нашего разрешения и непосредственного наблюдения».

Правоохранительные органы Малайзии во вторник, 14 февраля, подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся, пишет ТАСС.

Напавшим на Ким Чен Нама потребовалось не более пяти секунд, чтобы его отравить, сообщала ранее газета New Straits Times. По ее сведениям, одна отравительница встала перед ним, пока он собирался пройти на стойку самостоятельной регистрации на рейс, и отвлекала его. Вторая быстро схватила его сзади, слегка придушив, и плавным движением применила яд.