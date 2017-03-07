Законопроект о российской нации переименовали из-за неготовности общества – «Коммерсантъ»

На первом же заседании рабочей группы по подготовке концепции законопроекта о российской нации документ решено переименовать в закон «Об основах государственной национальной политики», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников встречи. Экс -глава Миннаца Валерий Тишков пояснил, что «так спокойнее». Это связано с тем, что «общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название»,— пояснил он.

Экс-министр по делам национальностей Владимир Зорин также считает название законопроекта «Об основах госнацполитики в РФ» «одним из рабочих вариантов».

Предыдущее название прижилось с подачи экс-министра по делам национальностей Вячеслава Михайлова, предложившего разработать такой закон 31 октября 2016 г. Президент Владимир Путин поручил президиуму совета по межнациональным отношениям подготовить законопроект до 1 августа.

Национальные республики высказали опасения, что российская нация станет нацией русских. На фиксации в документе «государствообразующей роли» русского народа настаивали казаки. Об объединяющей роли русского народа, языка и культуры в «русском мире» на заседании рабочей группы говорил руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отмечает издание.

Новая концепция документа будет представлена через месяц. По словам Тишкова, в документе будут прописаны понятийный аппарат а также механизм разграничения полномочий между центром, регионами и местными властями.