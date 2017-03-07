Начальники Генштабов России, Турции и США встретились в Анталье

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов встретился с коллегами из Турции и США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз Минобороны. Переговоры, на которых запланировано обсуждение ситуации в Сирии и Ираке, проходят в Анталье.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Х. Аккар и председатель комитета начальников штабов ВС США армейский генерал Дж. Данфорд принимают участие в трехсторонней встрече в городе Анталья. На мероприятии запланировано совместное обсуждение вопросов по безопасности в Сирии и Ираке», — говорится в релизе.

16 февраля Герасимов и начальник Генштаба США уже проводили встречу в Баку. Встреча на этом уровне проводилась впервые с января 2014 г.: после присоединения Крыма к России военные связи были заморожены администрацией США и возобновились лишь в режиме телеконференций осенью 2015 г. для обсуждения мер по предотвращению инцидентов между военными двух стран в Сирии.