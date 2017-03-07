Подполковник ФСИН умер после покушения во Всеволожском районе

В больнице умер подполковник ФСИН Николай Чернов, в которого стреляли 2 марта во Всеволожском районе Ленинградской области. Это сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного управления СКР, не назвав причину смерти. Ранее портал 47 news сообщал, что по припаркованному автомобилю Чернова выстрелили восемь раз, он был госпитализирован после покушения в Военно-медицинскую академию.

По обвинению в причастности к покушению Всеволожский городской суд 6 марта арестовал замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. Он был задержан вечером 5 марта. Также 5 марта был задержан и арестован предполагаемый исполнитель покушения.

Мойсеенко в управлении курировал капитальное строительство. Сообщалось, что Чернов отвечал за строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпине.