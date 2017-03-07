В Кремле обдумают инициативу о проведении выборов президента в день присоединения Крыма

В Кремле пока нет позиции относительно идеи о проведении президентских выборов в 2018 г. в третье воскресенье марта, то есть в день присоединения Крыма.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано, поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею проведения выборов 18 марта 2018 г. «Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо», – сказал он в интервью «Интерфаксу».

Инициативу передвинуть выборы на неделю позже выдвинули сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Они внесли на рассмотрение в Госдуму ряд поправок, в том числе предполагающих возможность переноса выборов президента РФ на 18 марта.

В соответствии с ныне действующим законом «О выборах президента РФ» голосование проходит во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах президента.

В случае, если воскресенье, на которое назначаются президентские выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или днем, который следует за нерабочим праздничным днем, либо если это воскресенье объявлено рабочим днем, выборы главы государства назначаются на предшествующее воскресенье, то есть на неделю раньше.