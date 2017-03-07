Володин поддержал идею переноса президентских выборов 2018 года

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину понравилась идея провести выборы президента в 2018 г. в третье воскресенье марта – 18 числа, в день, когда в 2014 г. был подписан указ Владимира Путина «О признании Республики Крым». «Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо», – сказал он «Интерфаксу».

Предложение перенести президентские выборы на третье воскресенье марта было в пакете поправок, которые 3 марта в Госдуму внесли сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков.

По действующему законодательству выборы президента проходят во второе воскресенье марта, но из-за праздников могут быть перенесены на предыдущее воскресенье.

В 2016 г. обсуждались слухи, что президентские выборы могут быть перенесены на 2017 г. В декабре глава ЦИК Элла Памфилова это опровергла, сославшись на технические причины, которые сделают подготовку к голосованию невозможной.

В середине ноября слухи о досрочных выборах президента опроверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Таких планов никогда не было. Не от чего отказываться», – пояснил он телеканалу «Дождь». До этого телеканал сообщил, что в Кремле обсуждали перенос выборов президента с марта 2018 г. на весну 2017 г., но отказались от этой идеи после победы Дональда Трампа на выборах президента США.