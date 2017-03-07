В Центре Рерихов изъяли около 200 экспонатов – СМИ

В Международном центре Рерихов (МЦР) изъято около 200 экспонатов, в том числе девять картин, подаренных музею Борисом Булочником, бывшим председателем правления Мастер-банка, сообщил «Интерфаксу» источник в МЦР.

Собеседник агентства добавил, что обыски проводят по всем кабинетам.

«Перед крахом Мастер-банка Борис Булочник передал в дар музею девять картин Святослава Николаевича [Рериха], которые были куплены у Нью-Йоркского музея, продававшего свою коллекцию. Он привез эти картины в Россию и подарил нам. В прошлом году эти картины признали как вещдок по уголовному делу против Бориса Ильича», – ранее рассказал «Интерфаксу» вице-президент МЦР Александр Стеценко.

Стеценко сегодня сообщил, что правоохранительные органы проводят в МЦР следственные действия, изымают имущество.