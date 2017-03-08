В НАТО встревожены созданием косовской армии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в среду, что в Североатлантическом альянсе встревожены намерениями властей Косово создать собственную армию.

«Сегодня я беседовал с (президентом Косово) Хашимом Тачи и (премьером) Исой Мустафой, чтобы выразить серьезные опасения союзников по НАТО в связи с недавними предложениями властей Косово о преобразовании сил безопасности Косово (KSF) в вооруженные силы без конституционных изменений», - говорится в заявлении генсека организации, распространенном пресс-службой штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

«Я дал понять, что односторонние шаги, подобные этим, бесполезны, и настоятельно призвал власти Косово поддерживать тесные контакты с Белградом», - отметил Столтенберг, добавив, что в последние годы НАТО помогала развитию KSF «как профессиональной, все более многоэтнической силы».

Глава Североатлантического альянса уточнил, что структура, мандат и миссия KSF являются вопросом местных косовских учреждений в соответствии с их конституционным правом. «Однако если мандат KSF будет развиваться таким образом, как это предлагается, НАТО придется пересмотреть уровень своих обязательств, особенно в том, что касается создания потенциала (безопасности). Я ясно дал понять это во время своего визита в Косово в феврале, и я подтвердил это в своих телефонных разговорах сегодня», - заявил генсек НАТО.

Он добавил, что поддерживает тесные контакты со своими коллегами в Европейском союзе.