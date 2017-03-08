Путин: в 2018 году зарплата врачей достигнет 200% от средней по региону

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что поставленная перед регионами задача довести в 2018 г. зарплату врачей до 200% от средней по экономике региона будет выполнена. «У нас в 2018 г. уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала - 100%. Исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», - сказал Путин на встрече с сотрудницами перинатального центра в Брянске.

Он отметил, что «сегодня для врачей этот показатель уже составляет 180%», и поинтересовался зарплатой сотрудников нового перинатального центра. Женщины на вопрос не ответили, отметив лишь, что «не жалуются».

По майским указам Владимира Путина в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% среднерегиональной, среднего и младшего медперсонала – 90 и 80% соответственно, а к 2018 г. – 200, 100 и 100%. Чтобы сбалансировать бюджет ФОМС, правительство в 2016 г. решило не забирать у фонда трансферт в федеральный бюджет (96,7 млрд руб.).