Ни Москва, ни Киев не хотят расширить «нормандский формат» – МИД ФРГ

В Берлин не поступало сигналов из Москвы и Киева о желании изменить существующий переговорный формат по украинскому урегулированию, заявил в среду вице-канцлер, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. «Пока я ни из Москвы, ни из Киева не слышал желания изменить формат», - сказал Габриэль в интервью «Интерфаксу», отвечая на вопрос о возможном «перезапуске» минского процесса по Украине и перспективах подключения США к «нормандскому формату».

При этом он подчеркнул, что «минские договоренности описывают все важные вопросы, которые возникли бы при начале любых новых переговоров». «Но, прежде всего, я не знаю, что подразумевается под "перезагрузкой"? В конце концов, все переговоры сводятся к одному и тому же вопросу: заинтересованы ли обе стороны в том, чтобы заставить, наконец, орудия замолчать и вступить в процесс мирного урегулирования конфликта», - отметил глава МИД ФРГ.

В переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе участвуют Украина, Россия, Франция и Германия.

20 февраля Габриэль заявил по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Мюнхене, что формат «нормандской четверки» не будет расширен. «Мы говорили о расширении формата с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Мы договорились о контактах с США. Но думаем, что существующий формат надо сберечь. США на это согласились», - сказал глава МИД ФРГ. В то же время 25 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг существование договоренности не расширять «нормандскую четверку» по урегулированию в Донбассе за счет США.