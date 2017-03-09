Конгрессмены пытаются запретить Пентагону сотрудничать с «Рособоронэкспортом»

Палата представителей США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, сообщает РИА Новости. Документ, предусматривающий выделение военному ведомству $578 млрд, содержит запрет на использование этих средств для контрактов с «Рособоронэкспортом». За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, против — 48.

«Никакие из этих средств не могут быть использованы министром обороны для заключения контрактов с «Рособоронэкспортом»», — говорится в документе. Запрет распространяется как на само ведомство, так и на его представителей. Конгрессмены согласны сделать исключение, если глава Пентагона, заручившись поддержкой госсекретаря и директора нацразведки предоставит профильным комитетам доказательства того, что Москва исправилась. В качестве доказательств принимаются факты о прекращении поставок летальной техники Сирии, об уходе «российских вооруженных сил» из Крыма, а также о прекращении дестабилизации ситуации на Украине, передает ТАСС.

Ранее Конгресс США вел запрет на сотрудничество между министерствами обороны США и России. Такой закон незадолго до свовей отставки подписал Барак Обама.