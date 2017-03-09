«Рособоронэкспорт» прокомментировал сообщения о запрете США заключать контракты с ним

В «Рособоронэкспорте» прокомментировали сообщения о том, что палата представителей конгресса США проголосовала за введение запрета министерству обороны США на сотрудничество с Россией. «Этот запрет Пентагону введен уже давно и не снимался», – приводит РБК слова руководителя пресс-службы «Рособоронэкспорта» Вячеслава Давиденко.

«Сегодня о нем вспомнили в виде уточнения потому, что в США утверждали программу финансирования Пентагона до осени 2017 г. Таким образом, комментировать нечего», – подчеркнул Давиденко.

Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год. Документ, предусматривающий выделение военному ведомству $578 млрд, содержит запрет на использование этих средств для контрактов с «Рособоронэкспортом». За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, против – 48.

Запрет распространяется как на само ведомство, так и на его представителей. Конгрессмены согласны сделать исключение, если глава Пентагона, заручившись поддержкой госсекретаря и директора нацразведки, предоставит профильным комитетам доказательства того, что Москва исправилась. В качестве доказательств принимаются факты о прекращении поставок летальной техники Сирии, об уходе «российских вооруженных сил» из Крыма, а также о прекращении дестабилизации ситуации на Украине, передает ТАСС.

Ранее конгресс США ввел запрет на сотрудничество между министерствами обороны США и России. Такой закон незадолго до своей отставки подписал Барак Обама.