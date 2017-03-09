Индия выдвинула условия России по работе над истребителем пятого поколения – СМИ

Индия выдвинула условие России по работе над совместным проектом по производству истребителей пятого поколения (FGFA), пишет The Times of India со ссылкой на источники в Минобороны Индии. Индийская сторона готова продолжить разработку и производство истребителя, только если Россия передаст все технологии индийским авиастроителям. Это, по информации издания, необходимо Нью-Дели для дальнейшей модернизации FGFA и создания собственных самолетов нового поколения AMCA, которым занимаются индийские авиастроители.

Собеседники газеты в министерстве обороны говорят, что это решение было принято на «самом высоком уровне», чтобы «не повторять всех ошибок», допущенных при заключении контракта на производство в Индии российских истребителей Су-30МКИ. «Хотя большая часть из 272 истребителей марки "Сухой" (240 введенных в строй) была изготовлена Hindustan Aeronautics (HAL) [индийский авиаконцерн], в основном они были собраны из импортируемых комплектов. HAL все еще не может производить "Сухие" самостоятельно», – заявил источник. При этом он отметил, что истребители, собираемые в Индии, стоят дороже поставляемых из России.

Нью-Дели хочет иметь гарантии, что, потратив $25 млрд на разработку FGFA, получит 127 истребителей по приемлемой цене, говорят источники издания.