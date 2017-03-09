Яровая предложила включить кибербезопасность в школьный курс ОБЖ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести кибербезопасность в программу школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и призвала жестоко карать за склонение подростков к суициду в сети.

По мнению Яровой, «информатика в школе преподается, но не преподается информационная безопасность», «поэтому, давая ребенку профессиональные навыки по информатизации, по работе с информационным полем, необходимо и учить безопасности». «Вопрос, который вы ставите, – это вопрос о том, должен ли появиться в разделе ОБЖ вопрос, связанный с изучением кибербезопасности. Я думаю, что для всех присутствующих в этом зале, для общества на фоне происходящих событий ответ однозначный: необходим», – сказала Яровая на пресс-конференции.

Парламентарии «будут просить Министерство образования рассмотреть вопрос о разработке программы именно по ОБЖ в рамках существующих стандартов». «Мы очень надеемся, что Министерство образования после нашей совместной работы также выработает дополнительные решения по образованию детей», – заявила вице-спикер Госдумы.

Также Яровая пообещала уже сегодня внести в Госдуму законопроект об ответственности за склонение детей к самоубийствам в социальных сетях и за побуждение граждан к совершению самоубийства, причем ответственность должна наступать, даже если не было реализованных самоубийств. Законопроект вводит в УК новый вид преступления – склонение к совершению самоубийства с санкцией до шести лет лишения свободы. «Фактически совершается дистанционное убийство», – сказала Яровая.

«Сразу для всех смельчаков, которые до сих пор считали себя безнаказанными, могу сказать, что по совокупности преступления, которые они совершают, уровень ответственности может быть до 12 лет. Поэтому им стоит оценить, стоит ли продолжать эту опасную игру», – сказала Яровая.