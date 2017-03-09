Прокурор просит 23 года колонии для фигуранта дела о теракте на Дубровке

Гособвинение просит суд приговорить к 23 годам колонии Хасана Закаева, обвиняемого в пособничестве террористам, захватившим заложников в московском театральном центре на Дубровке в 2002 г. Закаев обвиняется в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, умышленном уничтожении чужого имущества.

Обвиняемый частично признал вину. При этом он отрицает свое участие в банде Шамиля Басаева и утверждает, что ничего не знал о готовящемся теракте.

Ранее шестеро соучастников захвата были приговорены к длительным срокам заключения, 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, в международном розыске находится один предполагаемый соучастник — Герихан Дудаев.

Напомним, захват заложников в центре на Дубровке произошел 23 октября 2002 г. во время мюзикла «Норд-Ост». Террористы в течение трех дней удерживали в здании более 900 человек. Утром 26 октября был произведен штурм здания. В результате происшедшего погибли 130 человек, в том числе 10 детей.