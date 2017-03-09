СКР: похищено три четверти денег на строительство дороги к «Крестам-2»

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве дороги к следственному изолятору «Кресты-2» в Колпино, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

Фабула уголовного дела касается госконтракта между УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФГУП «Управление строительства по СЗФО» ФСИН России на строительство дороги к изолятору «Кресты-2». Стоимость контракта - почти 16 млн руб.

«21 сентября 2016 г. заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен авансовый платеж в сумме более 4,75 млн руб. В декабре 2016 г. неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, представили в адрес заказчика акты о якобы выполненных работах по контракту в полном объеме на сумму более 11,1 млн руб. После этого заказчиком были переведены указанные денежные средства», - говорится в сообщении СКР.

Всего неустановленные лица похитили не менее 12,2 млн руб. - три четверти перечисленных средств. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

2 марта во Всеволожском районе на начальника отдела технического надзора и эксплуатации строительства регионального УФСИН Николая Чернова было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в Чернова, который находился в припаркованном у дороги автомобиле. Потерпевший был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

«В совершении указанного преступления изобличены житель Санкт-Петербурга Сабир Садыков, а также заместитель начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко. По версии следствия, Мойсеенко в результате длительного конфликта с Николаем Черновым, развившегося на фоне служебной деятельности, с целью убийства последнего нашел своего знакомого Садыкова, которому дал указание о совершении убийства Чернова», - отмечала прокуратура Ленобласти. Подозреваемые арестованы.

По данным СМИ, именно Чернов курировал строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино. Предполагаемый заказчик покушения - Мойсеенко - отвечал за строительный блок ведомства.

Следственный изолятор «Кресты-2» строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 г. Сроки его сдачи неоднократно переносились. Генподрядчик строительства АО «Генеральная строительная корпорация» и субподрядчик ООО «Петроинвест» подали друг на друга иски о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.