Прокуратура назвала версию мотива убийства подполковника ФСИН в Ленобласти

Поводом для устранения подполковника ФСИН Николая Чернова, в которого стреляли 2 марта и который умер в больнице в ночь на 7 марта, следствие считает служебный конфликт. Это сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, которая взяла расследование дела на контроль. Она назвала имена подозреваемых в совершении покушения - это житель Санкт-Петербурга Сабир Садыков и замначальника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко. «По версии следствия, Мойсеенко в результате длительного конфликта с Черновым Н.А., развившегося на фоне служебной деятельности, с целью убийства последнего, приискал своего знакомого Садыкова, которому дал указание о совершении убийства Чернова Н.А.», - сообщает надзорное ведомство. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности Садыков стал исполнителем преступления.

Чернова расстреляли 2 марта около 17.15 мск, когда он сидел в Nissan X-Trail, припаркованном на обочине дороги между Старой деревней и Кудровым во Всеволожском районе Ленобласти. Выстрелов было не менее шести, Чернов получил множественные огнестрельные ранения.

Предполагаемый исполнитель покушения был задержан 5 марта и арестован в тот же день. Мойсеенко был задержан вечером 5 марта и арестован на следующий день.

Мойсеенко в управлении курировал капитальное строительство. Сообщалось, что Чернов отвечал за строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпине.