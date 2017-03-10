Мэрия Москвы: В 2017 году закрывать три музыкальные школы ради строительства спорткомплекса не будут

Здание в Хамовниках, в котором располагаются три музыкальные школы и которое родители учеников просили не сносить ради строительства спортивной школы, в 2017 г. сносить не будут. Это говорится в комментарии департамента спорта и туризма Москвы, поступившем в «Ведомости».

Чиновники подтверждают, что объект по адресу Трехгорный Вал, д.2/4, включен в адресно-инвестиционную программу города. «Но в связи с тем, что по вышеуказанному адресу располагаются три музыкальных учебных учреждения (государственное училище духового искусства, детская музыкальная школа В.М. Блажевича и хоровая школа им.Чеснокова), подведомственные департаменту культуры г. Москвы, снос, реконструкция или строительство нового объекта в 2017 г. не планируется». Таким образом они опровергают сообщения СМИ, что из-за планов по строительству спортивной школы музыкальные школы будут закрыты.

В интернете идет сбор подписей под петицией к президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить училище духового искусства , школу им. Блажевича и хоровую школу им. Чеснокова, которые сейчас делят здание с филиалом спортшколы. Авторы обращения - родители учеников этих школ. О планах о сносе и строительстве спорткомплекса они узнали из СМИ.

В конце февраля «Медуза» сообщила, ссылаясь на сайт госзакупок, что в феврале 2017 г. Москва объявила тендер на строительство нового комплекса для спортивной школы № 29 «Хамовники» на Трехгорном валу. Из документации следовало, что город собирался потратить на это 528,3 млн руб. Для строительства предполагалось выселение из здания музыкальных школ. «Медуза» отмечала, что школа «Хамовники» специализируется на акробатическом рок-н-ролле и что эту школу представляла на соревнованиях Катерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина. Источник «Медузы» в мэрии заявил, что курировать строительство будет замруководителя департамента спорта и туризма Роман Золотов, сын руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Золотов работает в мэрии Москвы с августа 2016 г., однако распоряжение о его назначении официально не публиковалось, рассказал источник «Медузы». По его же словам, строительство было согласовано еще в апреле 2016 г. — несмотря на отрицательное заключение соответствующих публичных слушаний.