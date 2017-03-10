Прокуратура выявила хищения на 127 млн рублей в Минобрнауки

Генеральная прокуратура России по просьбе министра образования и науки Ольги Васильевой провела проверку расходования бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий. В ходе проверки прокуратура заподозрила бывших чиновников ведомства в хищении 127 млн руб. бюджетных средств. Это следует из письма первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана главе министерства Ольге Васильевой, сообщает РБК.

По версии Генпрокуратуры, 53 млн руб. из бюджета похитили благодаря деятельности бывшего главы департамента Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова. Эти средства предназначались для проекта МФТИ по созданию устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека.

Оставшиеся 74 млн руб. в 2014 г. выплатили компаниям, с которыми впоследствии расторгли договор из-за некачественных услуг. Средства в бюджет не вернули, отметили в Генпрокуратуре.

Нарушения обнаружили также при создании научно-координационного совета программы «Исследования и разработки». В его состав должны входить представители министерств, Российской академии наук, а также ведущие специалисты в соответствующих областях.

Департамент, в свою очередь, включил в совет представителей двух ведомств: Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли.

По данным РБК, Генпрокуратура потребовала от Минобрнауки принять меры для возврата денег в бюджет по расторгнутым соглашениям, организовать контроль за расходованием средств и соблюдением законодательства о госзакупках. Источники в министерстве не исключили, что по результатам проверки на бывшее руководство департамента заведут уголовное дело. «Интерфаксу» источник в Минобрнауки подтвердил, что уход руководства департамента науки и технологий в декабре, в том числе директора этой структуры Сергея Салихова, был связан с нарушениями в финансовой сфере.

«Могу сказать, что, разумеется, вопросы к Салихову и его подчиненным относительно финансовых нарушений появились еще до кадровых решений. Тогда было совещание, на нем просто изложили факты и поставили сотрудников департамента перед выбором. Они написали заявления», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что намерены предоставить всю необходимую информацию правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств ситуации с бывшим руководством департамента.