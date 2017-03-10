Назарбаев утвердил перераспределение власти в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию о перераспределении полномочий между ветвями власти. Это сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу администрации президента. Парламент утвердил предложенные главой государства изменения с поправками от депутатов на прошлой неделе.

Вступают в силу 26 поправок в 19 статей Конституции. Речь идет об усилении роли парламента, повышении самостоятельности правительства, об уточнении конституционных основ судебной системы и прокуратуры и закреплении в Конституции гарантий неизменности независимости Казахстана, унитарности, территориальной целостности и формы правления. При обсуждении законопроекта депутаты предложили сохранить за президентом право назначать министра внутренних дел и лишать гражданства террористов.

Конституционная реформа в Казахстане направлена на переход от суперпрезидентской системы к президентской, ожидать движения к парламентской республике не стоит, объяснял ранее в Москве временный поверенный в делах Казахстана в России Марат Сыздыков.