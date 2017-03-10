Песков: Кремль изучит предложение снизить НДФЛ для копящих на пенсию

Кремль пока не сформировал позицию относительно инициативы повышать размер ставки налога на доходы физических лиц для тех, кто не откладывает средства на пенсию. «Нет, пока никакой позиции нет, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Безусловно, это надо просчитывать».

Песков считает необходимым дождаться мнения на этот счет ряда ведомств, в том числе Минфина. «Если речь идет о каком-то регулировании налоговой нагрузки, то, прежде всего, важна точка зрения Министерства финансов, других заинтересованных ведомств», - указал он.

Сегодня «Ведомости» написали, что Минэкономразвития обсуждает возможность связать ставку НДФЛ и размер отчислений граждан на будущую пенсию. Тем, кто будет делать такие взносы, ставку предлагается сократить до 10%, а тем, кто не делает, - увеличить до 15%. Тем же, кто отчисляет на будущую пенсию 4% от зарплаты, ставку могут оставить на уровне 13%. По словам источника газеты, идея нравится первому зампреду правительства Игорю Шувалову.