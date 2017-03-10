МИД подтвердил гибель четырех граждан России в катастрофе вертолета в Стамбуле

МИД России подтвердил гибель четырех российских граждан, которые были на борту разбившегося в пятницу в Стамбуле вертолета. «5 чел., включая 4 россиян, погибли, 2 чел. ранены в результате падения вертолёта в Стамбуле», - говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter.

По сообщениям турецких СМИ, вертолет, задев телевышку, упал на городскую автомагистраль в стамбульском районе Бююкчекмедже и загорелся. На борту вертолета, принадлежащего группе компаний Eczacibasi, находились семь человек, в том числе два пилота.

Ряд турецких СМИ сообщил, что один из погибших - генеральный директор компании VitrA в России Салим Озен (VitrA входит в международный промышленный холдинг Eczacibasi («Эджзаджибаши») с головным офисом в Стамбуле. Представитель пресс-службы «Эджзаджибаши груп», чьими гостями были пассажиры вертолета, назвал агентству ТАСС имена погибших россиян. По данным компании-перевозчика, это Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.