Москва объяснила контакты с талибами

Москва отвергает обвинения в продаже оружия талибам (движение «Талибан» запрещено в России как экстремистское), но подтверждает ограниченные контакты с талибами ради обеспечения безопасности россиян в Афганистане и ради побуждения талибов присоединиться к национальному примирению. Это говорится в комментарии МИД России на обвинения в поддержке талибов, поставках им вооружений и их финансировании. Ведомство указывает, что такие обвинения выдвигают представители командования иностранных военных контингентов, размещенных в Афганистане, и некоторые афганские чиновники. Обвинения ничем не обосновываются, говорится в комментарии.

Контакты с «Талибаном» направлены на то, чтобы побудить движение «присоединиться к процессу национального примирения при руководящей роли Кабула» и на трех условиях: признание Конституции Афганистана, разоружение и разрыв с террористическими организациями, в том числе с ИГИЛ и «Аль-Каидой» (обе группировки запрещены в России»). В МИДе не считают, что контакты дипломатов с талибами могут легитимизировать движение. Группировка уже была фактически признана Кабулом равноправным партнером по диалогу в ходе «серии встреч в 2015 г. представителей Афганистана и талибов в Катаре, КНР, ОАЭ, Норвегии, Пакистане», напоминают в Москве. Также там напоминают, что контакты с «Талибаном» поддерживают многие государства региона, внерегиональные страны, а также миссия ООН в Афганистане, и это не секрет. Стабильности ситуации все эти контакты не прибавили.

Москва решила в связи с этим «активизировать усилия по выработке единого регионального подхода к продвижению процесса нацпримирения и созданию благоприятных условий для налаживания прямых переговоров» между афганским правительством и талибами. «Решению данной задачи были посвящены консультации в формате Московского диалога с участием заинтересованных партнеров в декабре 2016 г. и феврале с. г. Намерены продолжить эту работу в целях скорейшего прекращения братоубийственной войны, достижения согласия и мира в Афганистане», - говорится в комментарии.

За обвинениями в поддержке талибов Москва видит «срежиссированную кампанию» по дискредитации России и попытку подбросить тезис о «подрыве» Россией международных антитеррористических усилий в Афганистане. Стоят за этим те, кто не заинтересован в стабилизации ситуации в этой стране и кто хочет скрыть допущенные прежде ошибки.