Обама предупредил, что терроризм - это надолго

Терроризм останется в мире еще долго, признал президент США Барак Обама в своем последнем выступлении на тему государственной безопасности в качестве верховного главнокомандующего. Он сделал это заявление на базе ВВС Макдилл в Тампе (Флорида). Он добавил, что и однозначно понимаемой победы в войне с терроризмом не будет, в отличие от предыдущих войн, которые велись между государствами. По его мнению, победить террор поможет работа по созданию антитеррористических коалиций и по ограничению распространения смертоносного оружия. Он признал, что за годы его президентства в США совершались отдельные теракты, но за ними стояли местные жители, которые были изолированы от террористических группировок и радикализировались в интернете.

Вместе с тем Обама похвалил американских военных за успехи в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России), отметил, что за время его президентства были запрещены пытки подозреваемых в терроризме, и назвал это не слабостью, а силой государства. «Нам нужна мудрость, чтобы понять, что это не слабость - сохранять приверженность нашим ценностям и придерживаться главенства закона, - сказал он. - В долгосрочной перспективе это будет нашей величайшей силой». Бороться с террором нельзя за счет попрания гражданских свобод и демократических традиций.

Обама напомнил, что существуют разные мнения на счет, способствовал ли вывод основных войск США из Ирака в 2011 г. распространению ИГ и если бы войска там остались, помогло ли это бы сдержать группировку. По его словам, такого выбора на тот момент не было. Руководство Ирака к 2011 г. хотело покончить с военным присутствием США в стране и не хотело подписывать новые договоренности, чтобы войска там остались. И даже если бы американский контингент остался в Ираке, у военных не было бы законных полномочий на решительные действия, и им пришлось бы выбирать между пребыванием на базах или участием в местных разборках против воли иракского избранного руководства или против воли населения Ирака. К тому же росту ИГ способствовала политика властей Ирака, действия «жестокого диктатора в Сирии» и вербовка боевиков через соцсети, считает Обама.

Вместе с тем он признал, что в 2003 г. США совершили некоторые ошибки, вмешавшись в ситуацию в Ираке, и добавил, что недавно, когда ИГ захватило значительные территории в этой стране, и Багдад снова попросил помощи, США уже не повторили тех ошибок, что в 2003 г. создали предпосылки для подъема организации, на базе которой выросло ИГ.

По словам Обамы, террористов следует судить в гражданских судах, а тюрьму для подозреваемых алькайдовцев на базе Гуантанамо он назвал пятном на чести государства. Он отметил, что США тратят сотни миллионов долларов на содержание менее чем шести десятков подозреваемых на Кубе, и выразил сожаление, что ему не удалось выполнить предвыборное обещание и закрыть эту тюрьму.

Президент заявил, что нельзя считать, что те, кто совершают теракты во имя ислама, действуют от имени миллиарда мусульман, а нападки на мусульман только дадут лишние аргументы террористической пропаганде.

Также Обама выступил в защиту достигнутой договоренности по иранской ядерной проблеме, по его словам, это соглашение сделало мир более безопасным. Также он назвал триумфом дипломатии договоренность по ликвидации химического оружия Сирии, достигнутую в 2013 г. с помощью России.

Huffington Post отмечает, что многие утверждения явно были адресованы избранному президенту Дональду Трампу, хотя его имя не называлось, поскольку Обама прошелся по темам, по которым Трамп в ходе предвыборной кампании обещал резко изменить политику США.

Выступление Обамы раскритиковал сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает Fox News. Он назвал эту речь «слабой попыткой избежать жесткого суда истории». По мнению Маккейна, наследие Обамы в борьбе с терроризмом однозначно: «Катастрофическое решение о выводе войск из Ирака, террористический беспредел ИГ, нерешительная политика в Афганистане, которая укрепила "Талибан" (запрещен в России) и безразличное отношение к резне в Сирии, где процветают враждебные нам террористы».