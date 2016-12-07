Международные отношения

Обама предупредил, что терроризм - это надолго

Но нельзя бороться с террором за счет попрания прав человека и демократических ценностей, считает уходящий президент США
По словам Обамы, террористов следует судить в гражданских судах, а тюрьму для подозреваемых алькайдовцев на базе Гуантанамо он назвал пятном на чести государства
По словам Обамы, террористов следует судить в гражданских судах, а тюрьму для подозреваемых алькайдовцев на базе Гуантанамо он назвал пятном на чести государства
Carolyn Kaster / AP

Терроризм останется в мире еще долго, признал президент США Барак Обама в своем последнем выступлении на тему государственной безопасности в качестве верховного главнокомандующего. Он сделал это заявление на базе ВВС Макдилл в Тампе (Флорида). Он добавил, что и однозначно понимаемой победы в войне с терроризмом не будет, в отличие от предыдущих войн, которые велись между государствами. По его мнению, победить террор поможет работа по созданию антитеррористических коалиций и по ограничению распространения смертоносного оружия. Он признал, что за годы его президентства в США совершались отдельные теракты, но за ними стояли местные жители, которые были изолированы от террористических группировок и радикализировались в интернете.

Джохар Царнаев задержан в Уотертауне
Джохар Царнаев, подозреваемый в совершении теракта на финише международного марафона в Бостоне, задержан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные бостонской полиции. Преступник укрывался в катере во дворе одного из домов в Уотертауне, пригороде Бостона. Жители Бостона после появления новости о задержании подозреваемого в совершении теракта вышли на улицы города. На кадрах видны толпы людей, аплодирующих и выкрикивающих слова благодарности полицейским и сотрудникам других силовых структур.

Вместе с тем Обама похвалил американских военных за успехи в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России), отметил, что за время его президентства были запрещены пытки подозреваемых в терроризме, и назвал это не слабостью, а силой государства. «Нам нужна мудрость, чтобы понять, что это не слабость - сохранять приверженность нашим ценностям и придерживаться главенства закона, - сказал он. - В долгосрочной перспективе это будет нашей величайшей силой». Бороться с террором нельзя за счет попрания гражданских свобод и демократических традиций.

Антиигиловская коалиция не успеет освободить Ракку до ухода Обамы с поста президента – Reuters

Обама напомнил, что существуют разные мнения на счет, способствовал ли вывод основных войск США из Ирака в 2011 г. распространению ИГ и если бы войска там остались, помогло ли это бы сдержать группировку. По его словам, такого выбора на тот момент не было. Руководство Ирака к 2011 г. хотело покончить с военным присутствием США в стране и не хотело подписывать новые договоренности, чтобы войска там остались. И даже если бы американский контингент остался в Ираке, у военных не было бы законных полномочий на решительные действия, и им пришлось бы выбирать между пребыванием на базах или участием в местных разборках против воли иракского избранного руководства или против воли населения Ирака. К тому же росту ИГ способствовала политика властей Ирака, действия «жестокого диктатора в Сирии» и вербовка боевиков через соцсети, считает Обама.

Вместе с тем он признал, что в 2003 г. США совершили некоторые ошибки, вмешавшись в ситуацию в Ираке, и добавил, что недавно, когда ИГ захватило значительные территории в этой стране, и Багдад снова попросил помощи, США уже не повторили тех ошибок, что в 2003 г. создали предпосылки для подъема организации, на базе которой выросло ИГ.

Обама в очередной раз предложил закрыть тюрьму в Гуантанамо

По словам Обамы, террористов следует судить в гражданских судах, а тюрьму для подозреваемых алькайдовцев на базе Гуантанамо он назвал пятном на чести государства. Он отметил, что США тратят сотни миллионов долларов на содержание менее чем шести десятков подозреваемых на Кубе, и выразил сожаление, что ему не удалось выполнить предвыборное обещание и закрыть эту тюрьму.

Президент заявил, что нельзя считать, что те, кто совершают теракты во имя ислама, действуют от имени миллиарда мусульман, а нападки на мусульман только дадут лишние аргументы террористической пропаганде.

Также Обама выступил в защиту достигнутой договоренности по иранской ядерной проблеме, по его словам, это соглашение сделало мир более безопасным. Также он назвал триумфом дипломатии договоренность по ликвидации химического оружия Сирии, достигнутую в 2013 г. с помощью России.

Дональд Трамп
избранный президент США
Мы не можем быть мировым жандармом
«Мы были богатой страной. Мы уже не богатая страна»

Huffington Post отмечает, что многие утверждения явно были адресованы избранному президенту Дональду Трампу, хотя его имя не называлось, поскольку Обама прошелся по темам, по которым Трамп в ходе предвыборной кампании обещал резко изменить политику США.

Выступление Обамы раскритиковал сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает Fox News. Он назвал эту речь «слабой попыткой избежать жесткого суда истории». По мнению Маккейна, наследие Обамы в борьбе с терроризмом однозначно: «Катастрофическое решение о выводе войск из Ирака, террористический беспредел ИГ, нерешительная политика в Афганистане, которая укрепила "Талибан" (запрещен в России) и безразличное отношение к резне в Сирии, где процветают враждебные нам террористы».

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