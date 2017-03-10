Путин и Эрдоган заявили о восстановлении отношений Турции и России

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин на встрече в Москве назвали процесс нормализации отношений стран законченным.

«В наших официальных заявлениях, я думаю, мы можем отказаться от слов "нормализация отношений", потому что мы думаем, что уже перешли эту стадию», - сказал Эрдоган, выступая в пятницу на Совете сотрудничества высшего уровня.

«Сейчас между нашими странами восстановлен интенсивный политический диалог, возобновлена координация в рамках совместной группы стратегического планирования, вновь заработала смешанная межправкомиссия и форум общественности двух стран», - заявил в свою очередь Путин в пятницу. По его словам, «у России и Турции имеется солидный потенциал для поступательного развития, добрососедских связей».

Путин считает, что негативную динамику в торговых отношениях России и Турции можно преодолеть уже в этом году.

Сегодня опубликовано постановление правительства России, которое исключает из списка запрещенных с января 2016 г. для поставок из Турции продуктов репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и капусту-брокколи, соль и морскую воду, жевательную резинку и гвоздики. В октябре минувшего года правительство России исключило из списка косточковые культуры и цитрусовые.