Путин обсудил с Эрдоганом обслуживание карт «Мир» в Турции

Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня во время беседы с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в «узком составе» обсудил создание в Турции инфраструктуры для обслуживания банковских карт «Мир».

«Активизации двусторонних экономических связей способствовало бы увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Мы знаем, что господин президент это активно поддерживает», - сказал Путин, открывая заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции в Москве. Как отметил российский президент, «конкретным шагом в этом направлении станет создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской платежной системы "Мир", о чем сегодня мы в "узком составе" говорили».

По данным НСПК, российские банки на 1 февраля 2017 г. выпустили 2,5 млн карт «Мир». В Госдуму уже внесены поправки, согласно которым к счету бюджетника можно будет привязывать только карту «Мир».