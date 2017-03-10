Путин договорился с Эрдоганом снять запрет на рабочие визы турецким строителям

Президент России Владимир Путин договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в скором времени снять запрет на работу в России турецких строительных компаний.

«Господин президент (Эрдоган) ставил сегодня вопрос об этом, в том числе применительно к турецким строительным рабочим, в отношении которых действительно был введен запрет на визы, на рабочие визы. Мы договорились сегодня с господином президентом о том, что этот запрет будет снят», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в пятницу.

«Это произойдет в самое ближайшее время. Этот вопрос носит чисто технический характер», - уточнил российский лидер.

«Остальные вопросы, связанные с либерализацией (визового режима), мы будем продолжать их решать. Здесь очень важно взаимодействие спецслужб с тем, чтобы обеспечить безопасность при фильтрации лиц, которые нежелательны на обеих территориях», - отметил Путин.

После начала нормализации отношений между странами введенный запрет на привлечение в Россию рабочей силы из Турции был существенно смягчен - из-под его действия был выведен ряд крупных турецких компаний, но в целом пока не отменен.

В январе 2016 г., после того как турецкие ВВС сбили в Сирии российский Су-24, Путин заявил о расширении ограничений против Турции в сфере строительства. Президент оценил портфель российских заказов турецких строительных компаний в $50 млрд и сказал, что благодаря этому в России может появиться свыше 87 000 новых рабочих мест.