Эрдоган хочет ускорить введение безвизового режима между Турцией и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал ускорить введение безвизового режима с Россией. «Что касается введения безвизового режима, мы также предпринимаем действия. Я думаю, что нам нужно ускорить эту деятельность», – заявил он во время выступления на Совете сотрудничества высшего уровня. Он не исключил, что этот вопрос удастся разрешить в самое ближайшее время. Россия приостановила безвизовый режим с Турцией в январе 2016 г.