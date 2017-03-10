Разрешенные продукты из Турции появятся через несколько недель

Российские ритейлеры могут возобновить поставки продуктов из Турции, импорт которых разрешили сегодня, в срок до месяца, рассказала агентству «Прайм» директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ксения Бурданова. «Срок восстановления поставок различный для разных сетей. От нескольких недель до месяца - вполне реалистичный срок», - рассказала Буданова.

По оценкам ассоциации, доля поставок исключенных из списка продуктов в импорте сетей была невелика и до введения ограничений - например, по свежему и охлажденному репчатому луку и луку-шалот она составляла менее 10%, по свежей и охлажденной цветной капусте и капусте-брокколи - менее 5%, а по соли - меньше 1%. Поставки лука были замещены продукцией из России, Белоруссии, Египта и стран Азии, капусты - товарами из Ирана, Сербии и Македонии.

Сегодня опубликовано постановление правительства, которое исключает из списка запрещенных с января 2016 г. для поставок из Турции продуктов репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и капусту-брокколи, соль и морскую воду, жевательную резинку и гвоздики. В октябре минувшего года правительство России исключило из списка косточковые культуры и цитрусовые.

Сегодня в Кремле проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В числе тем предстоящих переговоров - вопросы восстановления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также реализация крупных проектов: строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».